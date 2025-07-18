Kurum bünyesinde çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere çok sayıda kadro için başvuru süreci başlıyor. İş arayan binlerce adayın merakla beklediği ilan, 21 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla başvuruya açılacak.

Resmî Gazete’de yayımlanan ilana göre alımlar, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 673. maddesi ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Alım Yapılacak Kadrolar

TÜSEB bünyesinde görevlendirilmek üzere aşağıdaki unvanlarda personel istihdamı yapılacak:

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

Biyolog

Eczacı

İstatistikçi

Kimyager

Mühendis

Veteriner Hekim

Tekniker

Teknisyen

Hizmetli

Araştırmacı

Ar-Ge Uzmanı

İşçi

TÜSEB tarafından yayımlanan ilana başvuracak adaylarda aranan genel nitelikler şu şekilde sıralandı:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

(Ar-Ge Uzmanı kadrosu için yabancı uyruklular da başvuru yapabilir ancak bir yılın üzerinde çalışma süresi için çalışma izni şartı aranacak.)

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Affa uğramış olsa bile, anayasal düzene karşı suçlar, zimmet, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik gibi yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olmamak.

Askerlik şartı:

Askerlikle ilişiği olmamak,

Muvazzaf hizmeti tamamlamış olmak ya da

Tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Görevini sağlık açısından sürekli olarak yapmasına engel durumu bulunmamak.

Emekli, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Daha önce kamu görevinden disiplin cezasıyla ihraç edilmemiş olmak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.

Başvurular, 21 Temmuz 2025 tarihinde başlayacak. Adayların başvuru tarihleri ve detaylı başvuru sürecini TÜSEB’in resmî internet sitesi ve ilan platformları üzerinden takip etmeleri gerekiyor.

Başvuru sürecinde gerekli belgelerin eksiksiz ve doğru şekilde sisteme yüklenmesi büyük önem taşıyor. Ayrıca her adayın yalnızca bir kadro için başvuru hakkı bulunabilir. Bu nedenle tercih yapılırken dikkatli olunması tavsiye ediliyor.