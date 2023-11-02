Persil İsrail malı mı Persil Türk malı mı Persil hangi ülkenin

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“Persil İsrail mallı mı? Persil Türk malı mı? Persil hangi ülkenin?” sorularının cevapları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte ilgili içeriğimiz:



Persil, dünya çapında bilinen bir çamaşır deterjanı markasıdır ve Almanya merkezli Henkel şirketi tarafından üretilmektedir. Henkel, temizlik ürünleri, kişisel bakım ürünleri ve kimyasal ürünler üreten bir çok uluslu bir şirkettir. Persil, dünya genelinde birçok ülkede bulunan bir markadır ve Türkiye'de de rahatlıkla bulunabilir. Persil, Türkiye pazarında da yaygın bir şekilde kullanılan bir üründür. Dolayısıyla, Persil Türk Malı değil, Almanya merkezli Henkel şirketi tarafından üretilen uluslararası bir markadır. Bu marka, dünya genelinde tüketicilere temizlik ve kişisel bakım ürünleri sunmak amacıyla üretilmektedir.