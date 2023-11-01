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Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde il ve ilçe müftülükleri çocuklarla camide buluşuyor.

Etkinlik kapsamında Boğazlıyan İlçe Müftülüğü tarafından ‘Cami Çocuk Buluşması’ etkinliği gerçekleştirildi. İlçe Müftülüğü koordinesinde gerçekleştirilen buluşmada, camide çocuklar bir araya geldi.

Çocukların cami ile buluşmasının önemine değinen İlçe Müftüsü Atıf Akşit, “Bu yaşlarda alınan din eğitimi kişiyi ömür boyu her türlü yanlış ve kötülüklere karşı koruyacaktır. Elhamdülillah bugün camimizde çiçekler açtı. Çocuklarımız bugün burada buluşması ve camimizi şenlendirmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Cami havasını teneffüs etmeleri, camide okunan Kur’an-ı Kerim dinlemeleri ve kılınan namazlara şahit olmaları onların dünyevi ve uhrevi hayatını şekillendirir. Çocuklarımız bizim geleceğimiz ve istikbalimizdir. Onları Peygamber Efendimizin bizlere öğrettiği istikamette eğitmemiz bizim asli görevimizdir" dedi.