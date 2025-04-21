1994 doğumlu olan ve 2025 yılı itibarıyla 31 yaşında olan Savaş Zafer, gastronomi alanında sürdürdüğü kariyeriyle dikkat çekiyor.

Gastronomi tutkusunun çocuk yaşta başladığını belirten Zafer, bu ilgisinin temelinde anneannesiyle geçirdiği zamanların önemli bir yeri olduğunu ifade ediyor. Henüz ortaokul yıllarında, Türkiye’de gastronomi bölümlerinin üniversitelerde açıldığını öğrendikten sonra bu alanda eğitim alma kararı aldı. Eğitimini Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde tamamlayan Zafer, mezuniyetinin ardından hem Türkiye’de hem de yurt dışında çeşitli restoran ve markalarda deneyim kazandı.

Edindiği birikimi kendi markasına dönüştüren Savaş Zafer, İstanbul Haliç kıyısında yer alan Art İstanbul Feshane’de Lokanta Safderun'u hayata geçirdi. Restoranda Anadolu mutfağının unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerini modern dokunuşlarla yorumlayarak misafirlerinin beğenisine sunuyor. Lokanta Safderun, hem geleneksel tatları hem de çağdaş sunumlarıyla gastronomi meraklılarının ilgisini çekiyor.

Savaş Zafer, özel hayatında da düzeni ve dengeyi ön planda tutuyor. Melis Ketenci Zafer ile evli olan genç şef, eşiyle birlikte katıldıkları etkinliklerde uyumları ve samimi tavırlarıyla takdir topluyor.