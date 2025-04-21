Sarı-kırmızılı futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda Konyaspor ile oynanacak karşılaşmada forma giymesi halinde Galatasaray kariyerindeki 100. resmi maçına çıkacak.

İLK RESMİ MAÇ SÜPER KUPA'DA

24 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla ilk resmi maçına 5 Ağustos 2018’de Akhisarspor ile oynanan Süper Kupa finalinde çıktı. Süper Lig’deki ilk maçına ise 27 Ağustos 2018’de Alanyaspor karşısında çıktı.

GALATASARAY KARİYERİNDE 99 MAÇTA 18 GOL

Yunus Akgün, bugüne kadar Galatasaray formasıyla Süper Lig’de 68, Türkiye Kupası’nda 14, UEFA Avrupa Ligi’nde 9, UEFA Şampiyonlar Ligi grup ve eleme aşamalarında 6 ve TFF Süper Kupa’da 2 olmak üzere toplam 99 resmi karşılaşmada görev yaptı. Bu süreçte 18 gol atan Akgün, 18 de asist kaydetti.

KİRALIK DÖNEMLERLE DENEYİM KAZANDI

Galatasaray’daki kariyerine zaman zaman kiralık olarak başka kulüplerde devam eden Yunus Akgün, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Adana Demirspor forması giydi. Bu dönemde 1. Lig’den Süper Lig’e yükselen Adana ekibinde önemli katkılar sağladı. 2023-2024 sezonunda ise İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City’de kiralık olarak görev aldı.

KARİYERİNİN EN GOLCÜ SEZONUNU YAŞIYOR

Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig’de 26, UEFA Avrupa Ligi’nde 8, Türkiye Kupası’nda 3 ve TFF Süper Kupa’da 1 olmak üzere toplam 38 maça çıkan Akgün, 12 golle kariyerinin en skorer sezonunu geçiriyor. Gollerinin 7’si ligde, 5’i ise Avrupa kupalarında geldi.

KISA BİYOGRAFİ

1999 yılında Adana’da doğan Yunus Akgün, futbola küçük yaşlarda başladı. Galatasaray altyapısına transfer olmadan önce yerel kulüplerde futbol eğitimi alan Akgün, genç yaşta yetenekleriyle dikkat çekti. 2018 yılında A takıma yükselen futbolcu, bugüne kadar Galatasaray’ın yanı sıra Adana Demirspor ve Leicester City formalarını da giydi.

KAZANDIĞI BAŞARILAR

Yunus Akgün, Galatasaray ile birlikte 2018 yılında Süper Kupa, 2019 ve 2022 yıllarında ise Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Aynı zamanda 2019 Türkiye Kupası zaferinde de kadroda yer aldı. 2020 yılında ise Süper Lig’de “Yılın Genç Futbolcusu” ödülünü kazandı.

100. MAÇ HEYECANI

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile oynanacak mücadele, Yunus Akgün için ayrı bir anlam taşıyor. Bu maçta görev alması durumunda sarı-kırmızılı forma ile 100. kez sahaya çıkacak olan genç futbolcu, Galatasaray kariyerinde önemli bir eşiği daha geride bırakmış olacak.