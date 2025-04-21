Şirketin bu talebini değerlendiren mahkeme, konkordato geçici mühlet süresini 30 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle uzattı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 11859 sicil numarasıyla kayıtlı olan Peyman Gıda, yaşadığı finansal zorlukları aşmak ve borçlarını yeniden yapılandırmak amacıyla geçtiğimiz aylarda konkordato başvurusunda bulunmuştu. Mahkemenin vermiş olduğu süre uzatım kararı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan portalında da ilan edilerek kamuoyuna duyurulacak.

MAL VARLIĞINA YÖNELİK KORUMA TEDBİRLERİ SÜRECEK

Konkordato kapsamındaki geçici mühlet süresi boyunca, şirketin mal varlığını koruma amacı taşıyan yasal tedbirlerin uygulanmasına devam edileceği belirtildi. Mahkeme, bu süreçte görev yapan üç kişilik geçici konkordato komiser heyetinden kapsamlı bir rapor talep etti. Aynı zamanda bilirkişi incelemelerinin de tamamlanması bekleniyor.

Şirketin avukatları tarafından, Deniz Finansal Kiralama A.Ş. ile imzalanan iki ayrı finansal kiralama sözleşmesine istinaden bazı malların muhafaza altına alınması ve yakalanmasına yönelik yapılan başvuru ise, geçici konkordato komiser heyetinin görüşü doğrultusunda karara bağlanacak.

KARAR TARİHİ 25 HAZİRAN

Mahkeme, konkordato sürecinin seyrini belirleyecek kritik duruşma tarihini de belirledi. Buna göre, konkordato davasında bir sonraki duruşma 25 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu duruşmada, geçici konkordato komiser heyetinin hazırlayacağı nihai rapor doğrultusunda şirketin konkordato sürecine devam edip etmeyeceğine karar verilecek.

Peyman Gıda’nın konkordato süreci çerçevesinde alacaklılara sunduğu borç yapılandırma planında belirtilen taahhütleri yerine getirememesi halinde, mahkemenin iflas kararı alma olasılığı da gündemde bulunuyor.

1995 yılında kurulan ve Türkiye genelinde güçlü bir dağıtım ağına sahip olan Peyman, özellikle çerez, kuru meyve ve karışık kuruyemiş ürünleriyle tanınıyor. Son yıllarda iç pazardaki daralma, artan üretim maliyetleri ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle finansal sıkıntılarla karşı karşıya kalan şirketin bu kritik süreci nasıl yöneteceği merak konusu oldu.

Konkordato süreci kamuoyunda yakından takip edilirken, sektör temsilcileri de gelişmeleri endişeyle izliyor. Peyman’ın konkordato sürecinden başarıyla çıkamaması durumunda, Türkiye kuruyemiş sektöründe dengelerin değişebileceği öngörülüyor.