Olay, gece saatlerinde Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi Tasasız Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte 7 katlı bir apartmanın 1’inci katında yaşayan Z.K. (14) odasının penceresinde sigara içtiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine düştü.

Düşen Kız Çocuk (1)

Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Z.K.’nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

