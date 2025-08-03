1 Mart 1990 tarihinde dünyaya gelen PAU’nun gerçek adı Ayhan Ulu’dur.

İzmir’in Bornova ilçesinde doğmuş olan PAU, aslen Karslı Azeri Türklerinden bir sanatçıdır.

Bir kız kardeşi ve bir erkek kardeşi bulunmaktadır.

Müzisyen bir babanın oğlu olan Ayhan Ulu, Ege Üniversitesi Konservatuvar mezunudur.

Kariyer Hayatı

Pau, kariyer hayatı başarılarla dolu olan sanatçılardan bir tanesidir.

Pau, ilk önce doğduğu yer olan İzmir’de sahneye çıkmış ve burada pek çok şarkıyı seslendirme şansı elde etti.

Daha sonra söylediği pek çok şarkıyı Youtube’a yüklemiş ve insanların kendisini tanımasını sağladı.

Pau kariyer hayatı kapsamında ünlü sanatçının 2014 yılında “Sebastian” adlı bir şarkı çıkardığını ve bu şarkı ile ünlendi.