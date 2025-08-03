Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Tavlusun Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı’nda meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın, peş peşe iki aracın çarpması sonucu feci şekilde yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen kadına, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada A.Ç. yönetimindeki 50 ACH 873 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın, yolda hareketsiz şekilde yatarken, hemen ardından gelen M.Y. yönetimindeki 34 BYJ 142 plakalı otomobil de kadının üzerinden geçti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri yaptıkları kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza nedeniyle yolun bir kısmı trafiğe kapatılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Her iki araç sürücüsü gözaltına alındı. Talihsiz kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.