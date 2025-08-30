Kaza, Ordu’nun Ünye ilçesinde Güzelkale Mahallesi Aşağı Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan patpat uçuruma yuvarlandı.

Patpat Kaza (1)

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Patpat Kaza (3)

Yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: İHA