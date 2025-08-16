ATM’lerin kart yutması, pek çok kişinin başına gelmiş ya da gelme olasılığı yüksek olan bir durumdur.

Çoğu kullanıcı bunu teknik bir arıza olarak değerlendirir.

Ancak iddialara göre bu durum, bankaların uyguladığı bir güvenlik önlemidir.

Yanlış şifre girişleri, dolandırıcılık şüphesi veya teknik sorunlar, kartın ATM tarafından yutulmasına yol açabilir.

Bu uygulama hem müşterinin hem de bankanın güvenliğini sağlamayı hedefler.

ATM’ler Neden Kart Yutuyor?

Yanlış şifre denemelerinden dolayı, üç kez hatalı şifre girildiğinde kart otomatik olarak bloke edilir.

Dolandırıcılık şüphesinden dolayı, banka olağandışı bir işlem tespit ederse kartı güvenlik amacıyla alıkoyabilir.

Teknik sorunlardan dolayı, mekanizma arızaları kartın iade edilmesini engelleyebilir.

Süre aşımı aşımından dolayı, işlem sırasında uzun süre beklenirse kart sistem tarafından çekilir.

Bu durum Karşında Ne Yapılmalı?

Kartınız ATM tarafından yutulduğunda ilk olarak bankanızın müşteri hizmetlerini arayın.

Kendi bankanızın ATM’sinde yaşandıysa kart genellikle birkaç gün içinde şubeden teslim edilir.

Farklı bir bankanın ATM’sinde yaşandıysa süreç daha uzun sürebilir.

Uzmanlar Açıkladı

İşlemleri mümkünse kendi bankanızın ATM’lerinden yapın.

Şifre girişinde dikkatli olun, kimseye göstermeyin.

Kart yuvasında yabancı bir aparat olup olmadığını kontrol edin.

İşlemleri bekletmeden tamamlayın.

ATM’lerin kart yutma işlemi her ne kadar can sıkıcı olsa da çoğu zaman dolandırıcılığı önlemek ve hesap güvenliğini sağlamak için uygulanan bir izlek.

Doğru adımlar izlendiğinde kartınıza kısa sürede yeniden ulaşabilirsiniz.