Papa 1955 yılında Chicago'da doğdu. Babası Fransız ve İtalyan, annesi ise İspanyol kökenli. Papa Leo, eğtim geçmişi, İlahiyat Okulu'nda eğitim gördü.

Daha sonra Pensilvanya'daki Villanova Üniversitesi'ne devam etti ve burada matematik alanında lisans derecesi aldı.

Ardından, Chicago'daki Katolik İlahiyat Birliği'nde teoloji eğitimine devam etti.

Amerikalı Olsa Da Görevini Peru’da Gerçekleştirdi

Yeni papa Amerikalı olsa da, görevinin en önemli dönemlerinden biri Peru'da gerçekleşti.Prevost yaklaşık yirmi yıl orada görev yaptı.

1985'ten itibaren ise uzun yıllar Peru'da yaşadı, misyonerlik ve başpiskoposluk yaptı. 2015'te Peru vatandaşlığı da aldı.

2014'te Chiclayo Piskoposu olarak atandı, 2023'te başpiskoposluğa terfi etti ve ertesi yıl kardinal oldu.

2015'te, Arjantinli Papa Francesco tarafından Peru'nun Chiclayo piskoposu olarak atandı.

Kariyeri boyunca kilise hukuku, kilise babaları ve ahlak hukuku dersleri de verdi.

Papa XVI. Leo Türkiye’ye geliyor!

Katolik dünyasının ruhani lideri olan ve iki ay önce seçilen Papa 14. Leo, yaptığı bir konuşmada, İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere kasım ayında Türkiye'yi ziyaret etmeyi umduğunu söyledi.

Neden Kasım Ayı

Kasım ayı Ortodoks dünyası için önemli olan Aziz Andreas Yortisu'na denk geliyor.

Dolasıyla bu tarih İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nin kuruluş günü olarak kabul ediliyor.

Böylece hem Katolik hem de Ortodoks dünyası için anlamlı bir zamanlama yakalanmış oluyor.

Türkiye'yi daha önce ziyaret eden papalar da bu dönemi tercih etmişti.

İznik olmasındaki sebep

Hristiyanlık tarihindeki önemli dönüm noktası olan Birinci İznik Konsili'ne ev sahipliği yaptı.

325 yılında Roma İmparatoru Konstantin'in öncülüğünde toplanan bu konseyde, Hristiyanlığın temel inanç esasları şekillendirilmiş ve kiliseler arasındaki görüş ayrılıklarına son verildi.

Bu sebeple, Papa VXI. Leo'nun İznik ziyareti, hem Katolik dünyasıyla Ortodokslar arasında diyalog sürecine katkı sağlayabilir hem de Papa Francis'in izinden gittiğinin güçlü bir mesaj.