Miting öncesinde CHP Parti Meclisi Üyeleri Ali Abbas Ertürk ve Uğurcan İrak ile CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, mitingin hazırlık sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenleyen İl Başkanı Abdullah Yaşar, mitingin Yozgat çiftçisinin yaşadığı ekonomik ve yapısal sorunları kamuoyuna duyurmak amacıyla gerçekleştirileceğini söyledi.

Yaşar, yıllardır iktidara güçlü destek veren Yozgat halkının, bu desteğin karşılığını alamadığını ifade etti.

"YOZGAT’IN SESİ ANKARA’YA DUYURULACAK"

Mitingin ana temasının çiftçinin yaşadığı sorunlar ve hükümetin Yozgat’a yönelik politikalarının yetersizliği olacağını vurgulayan Yaşar, “Biz Yozgat'ta, Yozgat çiftçisinin yaşadığı mağduriyetleri, verilen desteğin karşılığının alınamadığını Cumhuriyet Meydanı’ndan Sayın Cumhurbaşkanı’na ve iktidar partisine yüksek sesle duyuracağız. Bu miting, Yozgatlı'nın sesi olacaktır” dedi.

Yaşar, ayrıca miting hazırlıklarının koordinasyonlu bir şekilde yürütüldüğünü belirterek, “Muhtarlarımız ve ilçe başkanlarımızla yaptığımız toplantılarla mitingin organizasyon sürecini detaylı şekilde planlıyoruz. Tüm halkımızı bu anlamlı buluşmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

“YOZGAT MİTİNGİ İLE BÖLGENİN SESİ OLMAYI HEDEFLİYORUZ”

Yaşar, mitingin Yozgat’ın sadece yerel sorunlarının değil, aynı zamanda Türkiye genelinde yaşanan yapısal sıkıntıların da gündeme taşınacağı önemli bir siyasi platform olacak. CHP heyeti, mitingin geniş katılımla gerçekleşmesini ve halkın taleplerinin güçlü biçimde Ankara’ya duyurulmasını amaçladıklarını söyledi.

"YOZGAT, AK PARTİ’YE VERDİ AMA KARŞILIĞINI ALAMADI"

CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Abbas Ertürk de yaptığı açıklamada, Yozgat’ın yıllardır iktidara en fazla destek veren illerden biri olduğunu ancak bu desteğin karşılığını alamadığını dile getirdi.

“Yozgat, AK Parti’ye hep vermiş ama AK Parti, Yozgat’tan sadece almıştır. Bugün Yozgat, göç veren bir il haline gelmiştir. Sanayisi gerilemiş, ekonomisi küçülmüştür. Her şeyden önemlisi, topraktan geçinen Yozgatlı çiftçi, perişan durumdadır” diyen Ertürk, bu sorunların çözümünün ancak CHP iktidarında mümkün olacağını ifade etti.

"ADALET SORUNU TÜM TÜRKİYE’DE HİSSEDİLİYOR"

Türkiye’nin temel sorunlarından birinin adalet olduğunu söyleyen Ertürk, bu nedenle CHP olarak ülke genelinde mitingler düzenlediklerini belirtti.

Yozgat mitinginin, bu bütüncül yaklaşımın bir parçası olduğunu vurgulayan Ertürk, Genel Başkan Özgür Özel’in Yozgat’a büyük önem verdiğini ve mitinge bizzat katılacağını ifade etti.

Ertürk, “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in tüm Yozgat halkına selamı var. 19 Nisan’da yapılacak miting, sadece bir siyasi etkinlik değil, aynı zamanda 25 yıllık bir hesabın meydanda sorulacağı bir halk buluşması olacak. Yozgatlılar o gün seslerini duyuramayanlara karşı seslerini Cumhuriyet Meydanı’ndan yükseltecekler” dedi.