CHP Genel Başkanı Özel ile Yılmaz Özdil arasındaki gerilim, son günlerde tırmanmış durumda. Özel'in CHP'lilere, parti içinde Özdil ile ilgili atılan tweetler konusunda sükûnet çağrısında bulunduğu belirtiliyor. Özel'in yakın çevresinden alınan bilgilere göre, grup başkanvekillerine "bu konuyu daha fazla büyütmemeleri" yönünde talimat verdiği ifade ediliyor.

Özgür Özel ile Yılmaz Özdil arasındaki tartışmanın merkezinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşme meselesi bulunuyor. Özellikle Özdil'in eleştirilerine karşı Özel'in yanıt vermesi ve bu durumun tansiyonu yükseltmesi dikkat çekiyor. Özel'in avukatının, Yılmaz Özdil'e karşı hukuki adımlar atılması yönünde öneri getirdiği, ancak Özel'in bu yönde bir adım atmama kararı aldığı da belirtiliyor.

Tartışmanın fitilini ateşleyen olay ise, Özgür Özel'in Ekol TV'de katıldığı bir programda Yılmaz Özdil'e yönelik yaptığı eleştiriler oldu. Özel, Özdil'in kendisine yönelik eleştirilerine karşı sert bir dille yanıt vermiş ve bu durum kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.

Yılmaz Özdil ise sosyal medya hesapları üzerinden verdiği tepkilerde, Özgür Özel'in kendisine karşı iftira attığını savunarak, bu durumu kabul etmeyeceğini dile getirmişti. Özdil'in, takipçilerini Youtube kanalına davet ederek konuyu daha detaylı bir şekilde ele alacağını duyurması ise, tartışmanın geleceği hakkında ipuçları veriyor.

Özgür Özel ve Yılmaz Özdil arasındaki bu polemik, CHP içindeki siyasi dinamiklerin ve farklı görüşlerin açık bir şekilde tartışıldığı bir süreci yansıtıyor. Özel'in talimatıyla parti içindeki gerilimin nasıl bir seyir izleyeceği ise merak konusu olarak duruyor.