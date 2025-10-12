27 Mayıs 1981’de Ankara’da doğan Özgür Çevik, babasının asker olması nedeniyle çocukluğunu farklı şehirlerde geçirdi.

Müzik Kariyerinden Oyunculuğa

Eğitiminin yanı sıra müzikle ilgilenen Çevik, 2004’te katıldığı Akademi Türkiye yarışması adından söz ettirdi. Aynı yıl başladığı Yabancı Damat dizisindeki Niko karakteriyle de oyunculuk alanında büyük bir çıkış yakaladı.

Oyunculuk Alanında Öne Çıkan Projeleri

Özgür Çevik, Yabancı Damat’ın ardından birçok popüler dizide rol aldı. Özellikle Kırgın Çiçekler, Kavak Yelleri, Avrupa Yakası ve İyilik projeleri ile ismini hafızalara kazıyarak büyük bir kitleye ulaştı.

Özel Hayatı

2024 yılında Hatice Kartoğlu ile evlenen oyuncu, sosyal medya hesabında özel hayatına dair mutlu karelere yer veriyor.

Modern Kadın’da Can Karakteri

2025 yılında İrem Sak’ın başrolünde yer aldığı Modern Kadın dizisinde “Can” karakteriyle izleyici karşısına çıkan Özgür Çevik, oyunculuğuyla beğeni topluyor.

Dönüm Noktası Oldu

Özgür Çevik için Yabancı Damat, geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan ilk yapım olurken; Kırgın Çiçekler ve Modern Kadın ise kariyerinde farklı dönemleri temsil eden önemli projeler arasına girdi.