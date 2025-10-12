Devlet, mülkiyetinde bulunan taşınmazları düşük fiyatlarla satışa çıkardı. Hemen hemen tüm illerde toplam 2 bin 156 konut satış listesinde yer aldı. Bunların 996’sı daire, 321’i müstakil ev, 839’u ise çeşitli konut niteliğinde bulunuyor.

Satışa çıkan konutlar arasında fiyatlar 300 bin liradan başlarken, illere ve konumlara göre 600 bin TL’ye kadar yükseliyor.

Farklı İllerde Satışa Sunulan Konutlar:

Erzurum Palandöken: 342 bin TL

190,85 m² yüzölçüme sahip, bodrum dâhil 5 katlı bahçeli kargir apartman ve arsası.

Eskişehir Tepebaşı: 425 bin TL

Bursa Şosesi mevkiinde bulunan mesken, 5 kat yapılaşma koşullu alanda yer alıyor.

İstanbul Güngören: 281 bin TL

C2 Blok 3. katta yer alan 14 numaralı daire, 727 m² arsa üzerinde bulunuyor.

Adana Seyhan: 431 bin TL

Döşeme Mahallesi’nde yer alan dairenin 3/16 hissesi satışta.

Erzurum Yakutiye: 477 bin TL

Soğukçermik Mahallesi’nde, 16 bin 459 m² arsa vasıflı taşınmaz satışa çıkarıldı.

Yalova Termal: 90 bin TL

Akköy’de bulunan taşınmazın 7/3650 hissesi satışta.

İstanbul Fatih: 562 bin TL

Seyit Ömer Mahallesi’nde yer alan binada zemin kattaki 2 numaralı daire satışta.

Muğla Bodrum: 545 bin TL

Akyarlar Mahallesi’nde 3/22 hisseli devremülk hakkı satışa sunuldu.

Giresun Piraziz: 410 bin TL

Eren Mahallesi’nde bulunan dairenin yarı hissesi satışta.

Ordu Ünye: 404 bin TL

Bayramca Mahallesi’nde yer alan 165 m²’lik betonarme apartman dairesi satış listesinde.

Ankara Altındağ: 600 bin TL

Kızıl Elma Mahallesi’nde depo vasıflı bağımsız bölüm satışta.

Kayseri Kocasinan: 600 bin TL

Sümer Mahallesi’nde yer alan dairenin yarı hissesi satışa çıktı.

Konya Halkapınar: 509 bin TL

219 ada 9 parselde yer alan tam hisseli taşınmaz satışta.

İstanbul Eyüpsultan: 687 bin TL

Rami Yeni Mahallesi’nde 1. kattaki 44 numaralı daire satışta.

Hakkari Yüksekova: 803 bin TL

Dize Mahallesi’nde yer alan 1+1 daire 32 metrekare büyüklüğünde.

Çorum Bayat: 900 bin TL

Yatukçu Mahallesi’nde bulunan 4 katlı binada mesken satışta.

Ankara Kızılcahamam: 750 bin TL

Yenice Mahallesi’ndeki Lafçıoğlu Apartmanı’nda 2 numaralı daire satış listesinde.

Şanlıurfa Haliliye: 900 bin TL

Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan 2. kattaki 7 numaralı daire satışa çıkarıldı.

Samsun İlkadım: 900 bin TL

Saitbey Mahallesi’nde dükkan olarak kayıtlı taşınmaz satışta.

Satışa çıkarılan konutların tamamına ilişkin bilgiler ve ihale detayları, Adalet Bakanlığı UYAP e-Satış Portalı üzerinden yayımlandı.

Başvurular İnternet Üzerinden

Vatandaşlar, detaylara ve satış şartlarına https://esatis.uyap.gov.tr/up/index.jsp?v=3737 tıklayarak ulaşabilirsiniz.