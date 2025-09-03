Özge Yağız, 1997 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.

Başkent Üniversitesi mezunu.

Oyunculuk dışındaki mesleği diyetisyenlik mesleğine sahip.

İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayınlanan Adını Sen Koy dizisi ile yaşayan Özge Yağız, daha sonra Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde başrol karakteri Reyhan'ı oynadı.

İkinci sezon sonunda Yemin dizisinden ayrıldıktan sonra Star TV'de yayınlanan Sol Yanım adlı dizinin oyuncu kadrosunda kendine yer buldu.

2021 yılında bu kez Show TV'de yayınlanan İçimizden Biri adlı dizide Havva karakterini oynadı.