İzmir’in Alsancak semtinde yaşanan elektrik dehşeti, yürek burkan bir gelişmeyle gündeme geldi. Şiddetli sağanak yağış sırasında sokakta yakalanan Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz (24), biriken suya basarak hayatını kaybetti. Olay, arama motorlarında "Özge Ceren Deniz İzmir olayı" sorgularını artırdı. Peki, Özge Ceren Deniz kimdir, kaç yaşında öldü? İşte detaylar…

ÖZGE CEREN DENİZ KİMDİR?

24 yaşında olan Özge Ceren Deniz, İzmir’in Konak ilçesi Alsancak semtinde etkili olan sağanak yağış sırasında karşıdan karşıya geçmek isterken, birikmiş suya basarak elektrik akımına kapıldı ve hayatını kaybetti. Aynı anda, Deniz’i kurtarmak isteyen İnanç Öktemay (44) da elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Özge Ceren Deniz’in cenazesi, memleketi Osmaniye’de toprağa verilmek üzere gönderildi.

VAHİM OLAYIN DETAYLARI

Olay, dün saat 19.00 sularında İzmir’de meydana geldi. Şiddetli yağış sonucu caddeler ve sokaklar suyla doldu. Bu esnada Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, yoldaki su birikintisinden geçmek istediler ancak suya bastıklarında elektrik akımına kapıldılar. Yardım bekleyen iki kişiye kaçak elektrik akımı nedeniyle kimse yaklaşamadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay’a kalp masajı yaptı, ancak yoğun mücadeleye rağmen her iki genç de kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

İNANÇ ÖKTEMAY’IN ANLAMLI PAYLAŞIMI

İnanç Öktemay’ın 2014 yılında sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım dikkat çekti: “Bir ülkeyi anlamak istiyorsanız, o ülkede insanların ne şekilde öldüğüne bakın.” Öktemay, geçimini ikinci el antika eşya alıp satarak sağlıyordu ve Pamukkale Belediye Başkanı Ertemur’un kuzeniydi.

CENAZE TÖRENLERİ

Özge Ceren Deniz’in cenazesi memleketi Osmaniye’de, İnanç Öktemay’ın cenazesi ise İzmir’de toprağa verilecek.