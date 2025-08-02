Artan sağlık harcamaları, özel sağlık sigortası primlerine büyük bir şekilde yansıdı. 2025 yılı itibarıyla özel sağlık sigortası poliçelerinde yüzde 100'ü aşan artışlar göz önündedir. Özellikle doktor ücretleri ve hastane konaklama bedellerindeki fahiş artış, sağlık enflasyonunu tırmandırarak sigorta maliyetlerini yükseltti.

Sağlık Enflasyonu Yükseldi

Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, konuya dair şu ifadeleri kullandı: "Bazı şirketlerde bazı paketlerde yüzde 150'ye kadar da çıkabiliyor. Artışın birinci sebebi sağlık enflasyonu dediğimiz sebepler. Geçen yıl bir uzman doktor bin 500 lira iken bugün itibarıyla 4 bin 500 lira olmuş. Bir gecelik konaklama özel bir hastanede minimum 35 bin ile 100 bin lira arasında değiştiğini söyleyebiliriz." Sigorta uzmanlarının anlattıklarına göre, dört kişilik bir aile için özel sağlık sigortası poliçesi, geçtiğimiz yıl 150-200 bin lira bandındayken, bu yıl aynı poliçe 350-400 bin lira arasında satılıyor. Bağcı, "Çoğu grup şirketinin bunu yapmaktan kaçındığı veya paket düşürdüğünü dar kapsamlı paketlere geçtiğini görüyoruz."

İndirimden Nasıl Faydalanılır?

Uzmanlara göre bu seneki poliçeleri indirimli yenileyebilmek mümkün hale geldi. Bağcı: "Özel sağlık sigortalarında indirimler var. Az kullanan kişilerde de artı indirim de yapıyor sigortacı. Mümkün oldukça gereksiz harcamalardan kaçınmak size indirim getirecektir." Açıklamasını yaptı.