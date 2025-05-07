BİYOGRAFİSİ VE EĞİTİMİ

Sümeyye Aydoğan, 2 Nisan 1999 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Arnavut kökenli bir aileye mensup olan Aydoğan’ın ailesi Aydın ve Edirne kökenlidir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü’nden mezun olan oyuncu, üniversite eğitimi sırasında oyunculukla bağını güçlendirmiştir. 2025 yılı itibarıyla 26 yaşındadır.

KARİYERİNE SİNEMAYLA BAŞLADI

Oyunculuk kariyerine 2020 yılında vizyona giren Aile Hükümeti adlı sinema filmiyle başlayan Aydoğan, bu yapımda "Diyar" karakterine hayat verdi. Aynı yıl televizyon projelerine yönelerek 2021’de Show TV'de yayımlanan Kahraman Babam dizisinde "Menekşe" rolüyle televizyon dünyasına adım attı. 2021 yılında ayrıca Kanal D’nin popüler dizisi Sadakatsizde "Ceren" karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

BAŞROL PERFORMANSLARIYLA ÖNE ÇIKTI

2022 yılında Star TV’de yayınlanan Duy Beni dizisinde başrol oynayan Aydoğan, "Melisa Gerçek" karakteriyle geniş bir hayran kitlesi edindi. 2023’te FOX TV’de yayımlanan Taçsız Prenses dizisinde "Yağmur Elem" rolünü üstlendi. Aynı yıl Kanal D’de yayımlanan Dönence dizisinde ise "Gece Olgun" karakteriyle yer aldı.

DİJİTAL PROJELERDEKİ ROLLERİ

Aydoğan, dijital platformlarda da çeşitli projelerde boy gösterdi. 2021'de Netflix'te yayımlanan Geçen Yaz filminde "Oya" karakterini canlandırdı. 2023 yılında BluTV’de yayınlanan Magarsus dizisinde "Damla Çıran", Tabii platformunda yayımlanan Akif dizisinde ise "Neriman" karakteriyle izleyiciyle buluştu.

SON PROJELERİ

2024 yılında vizyona giren Hatıran Yeter filminde başrol oynayan Aydoğan, "Leyla" karakteriyle sinema perdesinde yer aldı. Aynı yıl FOX/NOW ekranlarında yayımlanan Gaddar dizisinde "Aydan Güneş" karakterini canlandırdı. 2025 yılı itibarıyla ise ATV ekranlarında yayımlanan Sustalı Ceylan dizisinde "Ceylan Bilgene" karakteriyle başrolde yer aldı.

ÖDÜL VE TANINIRLIK

Aydoğan, 2024 yılında düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri’nde “Yıldızı Parlayanlar” kategorisinde ödül kazandı. Oyunculuğu ve ekran enerjisiyle genç yaşta geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aydoğan, Türk dizi ve sinema sektörünün dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ VE ÖZEL YAŞAMI

1.68 cm boyunda ve 54 kilogram ağırlığında olan oyuncunun saç ve göz rengi kahverengidir. Ayakkabı numarası 39’dur. Basına yansıyan bilgilere göre Aydoğan’ın daha önce Atakan Hoşgören, Çağatay Ulusoy ve Mahir Ağva ile adı anılmış; ancak şu an için kamuoyuna yansıyan güncel bir ilişkisi bulunmamaktadır.