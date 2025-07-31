Mustafa Mert Koç ilk olarak sosyal medyada attığı videolarla tanındı.
1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
Atılım Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan ünlü oyuncu, Los Angeles'da oyunculuk eğitimleri aldı.
Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Mustafa Mert Koç, Oyunculuğa 2014 yılında Kolpaçino adlı sinema filminde rol alarak başladı.
2018'de ATV ekranlarına gelen Şahin Tepesi dizisinde Cem karakterini, 2019 yılında rol aldığı Benim Adım Melek dizisinde Ömer karakterini canlandırdı.
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Ünlü oyuncu aynı zamanda şarkı da söylüyor.
Mustafa Mert Koç ile Vehbi Koç’un arasında bir bağlantı yoktur.
Kaynak: Haber Merkezi