Yozgat’ın yetiştirdiği değerli isimlerden biri olan Tümgeneral Bulut, bugüne kadar yürüttüğü görevlerdeki başarıları, disiplini ve liderlik vasfıyla öne çıkmıştı.

Yeni göreviyle Jandarma teşkilatında önemli bir sorumluluğu üstlenen Bulut’un atanması, memleketi Yozgat’ta da memnuniyetle karşılandı.

Murat Bulut Kimdir?

Tuğgeneral Murat Bulut, 15 Mayıs 1969 tarihinde Yozgat Çayıralan’da doğdu. Kara Harp Okulundan 30 Ağustos 1991 tarihinde Jandarma Teğmen olarak mezun olan Tuğgeneral Murat BULUT, 1992 yılında İstanbul Tuzla Piyade Okulu, Foça Jandarma Komando Okulu ve 1993 yılında Güvercinlik Jandarma Subay okulundaki eğitimlerine müteakip sırasıyla;

1993-1994 yılları arasında Sinop–Ayancık İlçe Jandarma Komutanı,

1994-1996 yılları arasında Hatay-Merkez İlçe Jandarma Komutanı,

1996-1998 yılları arasında Şırnak-Uludere Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı,

1998-2000 yılları arasında Manisa/ Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında Bölük Komutanı,

2000-2001 yılları arasında Hakkari Yüksekova Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı İstihbarat Harekat Subayı,

2001-2002 yılları arasında Hakkari Yüksekova Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanı,

2002-2006 yılları arasında İzmir Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı Öğretim Kurulu Başkanlığı İhtisas Konular Kurulu Başkanı,

2006-2008 yılları arasında Elazığ Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanı,

2008-2012 yılları arasında Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı emrinde Jandarma Astsubay Temel Kurs Tabur Komutanı,

2012-2014 yılları arasında İstihbarat Başkanlığı Müşterek İstihbarat Koordinasyon Merkezi Daire Başkanı,

2014-2016 yılları arasında Kırşehir İl Jandarma Komutanı

2016-2018 yılları arasında Şırnak-Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur.

2018 yılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Generalliğe terfi ettirilmiştir.

2018-2019 yılları arasında Bilecik 2’nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanı,

2019-2020 yılları arasında Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında Akademi Başkan Yardımcılığı, 2020 yılında Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı görevine atanmıştır.

Tuğgeneral Murat Bulut 2006-2008 yılları arasında Elazığ Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı görevi esnasında yaralanmış ve Yara İşareti Beratını almaya hak kazanmıştır.

Tuğgeneral Murat Bulut’a Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası ve Üstün Birlik Yetiştirme Ödülleri tevcih edilmiştir.

Bayan Yayla Bulut ile evli olup, üç çocuk babasıdır.