22 Ocak 1946 senesinde Kastamonu’da dünyaya geldi. İlkokulu Tosya ve Kırıkkale’de eğitimini aldı. Ortaokulu Ankara Cebeci Ortaokulu ve Liseyi Kurtuluş lisesinde tamamladıktan sonra 1960-1964 yıllarında Ankara Radyosu Çocuk Kulübünde, Ankara Radyosu Eğitim Programlarında gibi alanlarda çalıştı.

Yine aynı dönemde çocuk tiyatrosu ve özel tiyatrolarda amatör olarak oyunculuk sürdürdü. 1962 senesinde Ankara Halkevi'nde tiyatro kurslarına katılım sağladı. Sonradan aynı kurumda oyunculuk yaptı.

Nüzhet Şenbay, Nurettin Sevin, Suat Taşer, Haldun Marlalı ve Mahir Canova'dan eğitim aldı. Ayrıca Suat Taşer’in yönettiği “Öteye Doğru” adlı oyunda başrolde yer aldı. 1963-1964 seneleri arasında Ankara Devlet Tiyatrosu oyunlarında küçük rollerde görev sürdürdü. 1964 yılında Ankara Devlet Konservatuvarına girdi.