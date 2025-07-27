Aslen Fatsa, Ordu'lu olan Metin Yıldız, memur bir ailenin ortanca çocuğu.

20 Ağustos 1974 doğumlu olan Yıldız, 1996 yılında profesyonel tiyatro hayatına başladı.

Kariyerinde Zirve

Geniş kitleler onu 2008-2011 yılları arasında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı televizyon programıyla tanıdı. Aynı zamanda Âlemin Kıralı dizisindeki Kubat Otuzşubat karakteriyle de televizyonda kalıcı bir iz bıraktı.

Metin Yıldız, FOX’ta yayımlanan Kadim Dostum adlı dizide de yer aldıktan sonra bir süre ekranlardan uzak kalmayı tercih etti.

Yeni Proje

Yıldız, TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin kadrosuna katıldı. Haberi dizinin yapımcısı Eyüp Gökhan Özekin sosyal medya hesabından duyurdu.

Metin Yıldız Evli Mi?

Metin Yıldız evlidir ve Berfin Su ve Şimal isimli iki çocuk babasıdır.