Oyuncu Kaan Taşaner ile yaşadığı ilişkiyle gündemi saran Seray Dura, tiyatrodan kısa filmlere, modellikten yazarlığa uzanan çok yönlü kariyeriyle ilgi çekiyor.

Genç sanatçı, aynı zamanda Hüzün Senfonisi kitabının da yazarı. Taşaner ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündemine gelen Seray Dura, çok yönlü sanatsal çalışmalarıyla dikkat çeken genç bir oyuncu, yazar ve modeldir. Sahne sanatlarından edebiyata, resimden modelliğe uzanan bir kariyer yolculuğuna sahip olan Dura, son zamanlarda hem kişisel hem de profesyonel yaşamıyla ilgi odağında.

7 Şubat 1996’da İstanbul’da doğan Dura, çocukluk yıllarından itibaren sanatla iç içe büyüdü. Sanat tutkusunu akademik bir altyapıyla pekiştirmek isteyen Dura, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü’nde eğitim aldı ve 2018 yılında mezun oldu. Üniversite döneminde hem oyunculuk hem de sahne arkasındaki teknik süreçler konusunda deneyim kazandı.