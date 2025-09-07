Nevşehir'de otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, Karacaşar-Çat beldesi yolu üzerinde gerçekleşti.

Plakası ve sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, sonucu ağır oldu: 1 ölü, 4 yaralı!
Otomobil Ile Minibüs Çarpıştı Kaza 1 Can Aldı! (1)

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve otomobilde bulunan 2 kişi Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçta yolcu olarak bulunan 62 yaşındaki Ramazan T. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA