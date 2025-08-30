Şehirlerarası yolculuk otobüslerinde yolcuların alışkın olduğu ikram arabaları artık her seferde bulunmayacak. Türkiye’de bazı otobüs firmaları, artan işletme giderleri ve akaryakıt maliyetlerini gerekçe göstererek atıştırmalık ve içecek ikramlarını kaldırdı.

Sektör temsilcileri, maliyetlerin ikram hizmetlerini doğrudan etkilediğini ifade ederek, bazı firmaların ikramı tamamen durdurduğunu, bazı firmaların ise yalnızca su servisini sürdüreceğini açıkladı.

Yolcular uzun yolculuklarda ikramların seyahati daha keyifli hale getirdiğini belirtiyor. Sosyal medyada kullanıcılar, “Bilet fiyatları bu kadar artmışken ikramların kaldırılması doğru değil” yorumunu yaptı.

Ulaştırma sektörü uzmanları, ilerleyen dönemde daha fazla otobüs firmasının benzer adımlar atabileceğini ifade ediyor. Kısa mesafe yolculuklarda ikram hizmetinin tamamen ortadan kalkması, uzun mesafelerde ise ücretli hale gelmesi gündemde.

Otobüs firmalarının ikramları kaldırma kararı, yolcu memnuniyeti ve sektörde rekabet dengesi açısından tartışma yaratıyor. Yolcular, özellikle uzun mesafe yolculuklarda çay, kahve ve küçük atıştırmalıkların seyahati daha konforlu hale getirdiğini belirtiyor. Firmalar ise maliyetlerin sürdürülebilirliği için bu adımı atmak zorunda olduklarını savunuyor.