Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen “Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler ve Ailelerine Yönelik Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Uygulama Projesi” kapsamında ilimizde bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirdi.

PİLOT İL SEÇİLEN YOZGAT’TA UYGULAMA PLANI HAZIRLANDI

Proje kapsamında Yozgat, pilot il olarak seçildi. İl genelinde meslek elemanlarına uygulama planı ile ilgili bilgilendirme yapılırken, hedef kitleye ise broşür ve afişler ulaştırıldı.

FARKINDALIK ARTIRILDI

Yozgat’ta otizm spektrum bozukluğu konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli bilgilendirme ve tanıtım çalışmaları yürütüldüğü bildirildi.

Yetkililer, projenin amacının hem bireylere hem de ailelerine destek sağlamak ve sosyal hizmetlerde etkinliği artırmak olduğunu vurguladı.