Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Katıldığı bir TV canlı yayınında yaptığı açıklamada sosyal konut projelerine ilişkin yeni müjdeler verdi. Bakan Kurum, Yozgat dahil 81 ilde yeni sosyal konutların inşa edileceğini belirterek, ihtiyaç duyulan bölgeler için valiliklerden talep toplandığını söyledi.

Deprem bölgelerinde yürütülen çalışmalara da değinen Kurum, “11 il etkilendi, 800 bin vatandaşımızın evi hasar gördü. İnşaat seferberliği başladı. Bu yıl sonu 500 bin konutu bitireceğiz” dedi.

Kurum, TOKİ’nin yürüttüğü projeler kapsamında daha önce açıklanan 280 bin sosyal konutun büyük bölümünde çalışmaların tamalandığını hatırlatarak, “250 bin sosyal konut açıkladık, 247 bininin inşası başladı. İlk Evim, İlk İşyerim ve İlk Arsam projeleri kapsamında süreç devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Yeni sosyal konutlarla birlikte toplam 800 bin yeni konut arzı oluşacağını altını çizen Bakan Kurum, bu durumun kira fiyatlarını da düşüreceğini söyledi. Kurum, “Deprem bölgesinde de görüyoruz ki kira fiyatları düşüyor. Şimdi 8-10 bin liraya kadar kiralık ev bulabiliyorsunuz. Yeni projelerle birlikte enflasyondaki kira artış oranı da gerileyecek” dedi.

Yeni sosyal konut kampanyasında gençler için özel kontenjan ayrılacağını açıklayan Kurum, “Yüzde 20 kontenjanı gençlere vereceğiz. Daha önce 18-30 yaş arası gençlerimizdi, şimdi kapsamı genişletiyoruz. Evlenmiş ve fazla çocuğu olan ailelere de özel kontenjan ayıracağız. Evi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Kurum, bugüne kadar 1 milyon 700 bin sosyal konutun inşa edildiğini vurgulayarak, “Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir çalışmayı göremezsiniz” ifadelerini kullandı.