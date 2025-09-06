Tarım ve Orman Bakanlığı, Hatay’ın Antakya ilçesinde yapılan gıda denetimlerinde, domates posası ve biber salçası görünümünde 36 ton ürünün muhafaza altına alındığını, 6 ton domates posasının ise imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi önceliğimizdir. Antakya’daki denetimlerde, salça posası ve çeşitli katkılarla salça üretimi yapıldığı tespit edildi. 36 ton ürün muhafaza altına alındı, depoda bulunan 6 ton domates posası imha edildi ve işletme hakkında yasal işlem başlatıldı. Denetimlerimiz kararlılıkla devam ediyor, gıda güvenliğini riske atan hiçbir girişime izin vermiyoruz” ifadeleri kullanıldı.