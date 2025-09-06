Artık eczanede ölçtürdüğünüz tansiyon ya da kilonuz e-nabız'da yerini alacak. Atılan yeni adımda eczanelerde yapılan ateş, tansiyon, boy, kilo ve bel çevresi ölçümleri sisteme kaydedilecek. Böylece hekimler, özellikle kronik hastalıkların takibini daha etkin şekilde yapabilecek.

Veriler E-Nabız'a Aktarılacak!

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun aldığı kararla eczacılar tarafından eczanelerde ateş ve tansiyon ölçümlerinin yapılmasına izin verilmişti. Sağlık Bakanlığı da bu kararı genişleterek uygulamayı devreye soktu. Yeni düzenlemeyle, eczanelerde yapılan tüm ölçümler “Reçetem” sistemi üzerinden kayıt altına alınacak ve bilgiler doğrudan e-Nabız’a aktarılacak.

Doktorlara Kolaylık Olacak!

Bu sayede hem vatandaşlar kendi sağlık verilerine kolayca ulaşabilecek, hem de hekimler hastalarının değerlerini düzenli olarak takip edebilecek.