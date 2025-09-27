Cumartesi günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/10)

Pazar günü ise 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ve 2025 İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS) yapılacak.

Sınav Yerleri

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, e-YDS 2025/10, bugün Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-Sınav merkezlerinde, 47 salonda, İngilizce dilinde düzenlenecek.

Sınav Süresi

Saat 13.45'te başlayacak sınav için adaylar 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek.

Ne Zaman Açıklanacak

Sınavın sonuçları 27 Eylül'de açıklanacak.