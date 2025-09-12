Yozgatlı adaylarında katılım sağlayacağı sınav 13-14 Eylül’de gerçekleşecek.

ÖSYM, KPSS’ye toplam 127 bin 307 adayın gireceğini belirtti. KPSS Alan Bilgisi Oturumları’nın 13-14 Eylül’de gerçekleşecek. KPSS Lisans Alan Bilgisi 1’inci oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 13 Eylül Cumartesi saat 10.15’te başlayacağı belirtilirken, 2’nci oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) aynı gün saat 14.45’te başlayacak. Yapılacak her iki oturumda da sınava girecek adaylara 150 dakika süre verilecek.

17.15’te Bitecek

ÖSYM, KPSS Lisans Alan Bilgisi 1’inci oturum 10.15’te başlayıp, 12.45’te bitecek. 2’nci oturum ise 14.45’te başlayıp 17.15’te sona ereceğini belirtti. KPSS Alan Bilgisi sınavları oturumlarında adaylar, başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını cevaplayacak. Sınavlarda çoktan seçmeli 40'ar soru sorulacak adaylara, İstatistik testi için 60 dakika, diğer testler için 50'şer dakika süre verilecek.Adayların sabah oturumunda 10.00’dan, öğleden sonra oturumda ise 14.30’dan sonra sınav binasına alınmayacağı da belirtildi.

10.15’te Düzenlenecek

KPSS Lisans Alan Bilgisi üçüncü oturumu ise (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 14 Eylül Pazar günü saat 10.15'te düzenlenecek. Sınava girecek adaylara 160 dakika cevaplama süresi verilecek. Üçüncü oturum saat 12.55’te sona erecek.

30 Dakika İlave Sürelerini Kullanabilecek

ÖSYM ayrıca KPSS oturumlarında engelli adayların kendilerine verilen 30 dakika ilave süreyi kullanabileceğini belirtti.

Nüfus Müdürlükleri Açık Olacak

Sınav günleri kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık olacağı belirtildi.

"Toplam 127 Bin 307 Aday Sınava Başvurdu"

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Erson, alan oturumlarına 127 bin 307 başvuru yapıldığını, KPSS alan oturumlarının 30 ilde 35 sınav merkezinde uygulanacağını belirterek, "Cumartesi sabah oturumuna 35 bin 4 aday, Cumartesi öğleden sonra oturumuna 51 bin 666 aday, Pazar sabah oturumuna 40 bin 637 aday toplam 127 bin 307 aday sınava başvurdu. Sınavlar için 345 bina, 4 bin 538 salon kullanılacak. Toplam 16 bin 996 kişi hafta sonu görev yapacak. Sınav güvenliği için 2 bin 377 emniyet görevlisi sahada olacak. Oturumlara 388 engelli aday başvurdu. Bu oturumlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 1167 aday bu haktan yararlandı. KPSS alan oturumlarına katılacak adaylara başarılar, görevlilere de kolaylıklar dilerim" ifadelerini kullandı.

Sonuçlar 10 Ekim’de Açıklanacak

ÖSYM, Sınav sonuçlarının 10 Ekim’de açıklanacağını belirterek, KPSS A Grubu sınav sonuçları sonuçların açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacağını açıkladı. Bunu yanı sıra 2027-KPSS A Grubu sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla 2025-KPSS A Grubu sınav sonuçlarının geçerliliği sona erecek.