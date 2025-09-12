13 Eylül 2025 Pazar günü saat 14.30’da başlayacak mücadele, Kırşehir Ahi Stadyumunda oynanacak.

Teknik Direktör Hasan Karaca gözetiminde hazırlıklarını tamamlayan temsilcimizin hedefi 3 puan.

Temsilcimiz Yozgat Bozokspor, Kırşehir Ahi Stadyumunda oynanacak karşılaşmada mutlak 3 puanı hedefliyor.

2025-2026 sezonunun 2’nci haftasında oynanacak Yozgat Bozokspor – Karadeniz Ereğli Belediyespor karşılaşması, 13 Eylül Pazar günü saat 14.30’da başlayacak ve Sıfır TV YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan ihale sonucu, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarında TFF 2. Lig ve 3. Lig maçlarının yayın haklarını 85 milyon lira + KDV bedelle Bi Kanal TV aldı.

Bi Kanal TV, her hafta toplam 50 karşılaşmayı izleyicilere ulaştırmayı hedefliyor. Televizyondan yayınlanamayacak müsabakalar ise Sıfır TV’nin YouTube kanalı üzerinden canlı olarak sporseverlerle buluşturulacak.

Nesine 3. Lig'de 2. hafta müsabakaları şu şekilde:

1. Grup: 13 Eylül 2025 Cumartesi

17.00 Yalova FK 77-Galata SK (Yalova Atatürk)

17.00 Küçükçekmece Sinopspor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri (Bolluca)

17.00 Silivrispor-Çorluspor 1947 (Silivri Müjdat Gürsu)

17.00 Kestel Çilek SK-Polatlı 1926 SK (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

19.00 Astor Enerji Çankaya SK-Bursa Yıldırım SK (Osmanlı)

14 Eylül Pazar:

17.00 Bursa Nilüfer Futbol-Etimesgut SK (İbrahim Yazıcı Nilüfer)

17.00 Edirnespor-İnegöl Kafkas SK (Edirne Şehir)

17.00 Bulvarspor-İnkılap Futbol (Sancaktepe 15 Temmuz)

2. Grup: 13 Eylül 2025 Cumartesi:

15.00 Hacettepe T.Metal 1963 Spor-Diyarbekirspor (Başpınar)

15.00 Osmaniyespor-Erciyes 38 Futbol (Cevdetiye 1 Nolu Saha)

15.00 Silifke Belediyespor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Silifke Şehir)

15.00 Karaköprü Belediyespor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol (Faruk Çelik)

15.00 Ağrı 1970 SK-12 Bingölspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

15.00 Malatya Yeşilyurt SK-Kırıkkale FK (Yeşiltepe 1 Nolu Sentetik Saha)

19.00 Niğde Belediyesispor-Kahramanmaraşspor (Niğde 5 Şubat)

14 Eylül Pazar:

15.00 Kilis 1984-Suvermez Kapadokyaspor (7 Aralık)

3. Grup: 13 Eylül 2025 Cumartesi:

14.30 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Kırşehir Ahi)

15.00 Sebat Gençlikspor-Artvin Hopaspor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.00 Zonguldakspor-Düzce Cam Düzcespor (Karaelmas K. Köksal)

15.00 Karabük İdmanyurdu-Tokat Belediye SK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

15.00 Amasyaspor-52 Orduspor (12 Haziran)

15.00 Smart Holding Çayelispor-Giresunspor (Çayeli İlçe)

15.00 1926 Bulancakspor-Pazarspor (Bulancak İlçe)

19.00 Orduspor 1967-Fatsa Belediyespor (Yeni Ordu) /