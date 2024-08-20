Yozgatlı araştırmacı yazar Hakkı Yurtlu, Osmanlı döneminde Yozgat’a ait ilginç köy isimlerini gün ışığına çıkardı. Yurtlu, yerleşim yeri adlarının köy isimlendirme süreçlerinde coğrafi, tarihi ve etnik faktörlerin belirleyici rol oynadığını vurguladı.

Yurtlu, Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Oğuz Türkmen topluluklarının, yerleştikleri bölgelerde boy, aşiret, oymak ve cemaat isimleri verdiğini ifade etti. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında Yozgat’ın yalnızca dört ilçeden oluştuğunu belirten Yurtlu, bu ilçelerin Yozgat Merkez, Akdağmadeni, Boğazlıyan ve Sorgun olduğunu söyledi. Ayrıca, bu dönemde Yozgat’ta toplamda 636 yerleşim yeri bulunduğunu ekledi.

Araştırmacı yazar Hakkı Yurtlu, yerleşim yeri adlarının çeşitli nedenlerle değiştirildiğini ve bu değişikliklerin 1960 yılında yoğun şekilde gerçekleştirildiğini belirtti. İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan 'Yabancı Adları Değiştirme Komisyonu'nun, anlam karmaşasına neden olan, hakaret ve argo içeren yabancı kökenli adları değiştirdiğini vurguladı. Bu kapsamda Türkiye genelinde on iki bin civarında isim değiştirildiği gibi, Yozgat’ta da yüze yakın köy, ilçe, nahiye ve mezranın yeni isimlerle anılmaya başlandığını aktardı.

Değiştirilen köy isimleri arasında Mamure (Aydıncık), Çayırşeyhi (Çayıralan), Peyik (Doğankent), Kıvrıl (Yeşilhisar), Hopuç (Gümüşdibek), Taf (Özler), Dabulga (Beşkavak), Hozman (Bağlıca), Horan (Ovakent), Horuk (Altınsu), Dabana (Çamsaray), Keller (Yenipazar), Babı (Umutlu) gibi adlar öne çıkıyor. Osmanlı döneminde yaygın olarak kullanılan bazı köy adlarının günümüzde unutulduğunu belirten Yurtlu, “Bu isimleri kim koydu? Çılbah, Hopuç, Haneişler, Kediler, Ermelik, Emerek gibi köyleri hatırlayan var mı?” diye sordu.

Yurtlu, ad değişikliklerinin zamanla devam ettiğini belirterek, en son Deliler köyünün “Osmanlı” olarak kayıtlara geçtiğini ekledi.