Yangında hayatını yitiren Sercan Ütni’nin AKUT gönüllüsü olduğu duyuruldu.

Ütni'nin cenazesini önce Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Mahallesi'ne getirileceği, sonrasında da memleketi olan Denizli'nin Sazak Mahallesi’ne götürüleceği bildirildi.

Şehit Sercan Ütni’nin medeni durumuna dair resmi bir bilgi henüz yer almadı.

Denizli Eskere Orman İşletme Şefliğinden yangın bölgesine geçen ekipte bulunuyordu.

Yangına müdahale ederken şehit olan Sercan Utni’nin acı haberi, Beyağaç Kaymakamı Ramazan Cihangir, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün ve Sazak ve Geriçam tarafından mahallelerinde yaşayan ailelerine söylendi.