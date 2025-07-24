İstanbul Barosu Çocuk Hakları Başkanı Avukat Kardelen Ateşçi, olay yaratan paylaşımının ardından X hesabına kısıtlama getirdi.

İstanbul Barosu’da sosyal medyada hedef olan Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Kardelen Ateşci’ye destek oldu. Ateşci’nin “Suça sürüklenmiş çocuklar mağdurdur. Bu laf hoşunuza gitmese de gerçek budur” ifadesinin bağlamından koparılarak, ötekileştirici ve hedef gösterici görsellerle dolaşıma sokulduğu söylendi.

Çocuk Hakları Merkezi Başkanı

Kardelen Ateşçi, İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı bir avukattır. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Ateşçi, Bahçeşehir Üniversitesi’nde LL.M. yüksek lisansını tamamlayarak çocuk hakları konusunda akademik unvanın sahibi oldu.

Ateşçi Büyük Tepkiler Alıyor

İstanbul Barosu çatısı altında Çocuk Hakları Merkezi Başkanı olarak görev alan Ateşçi, çocuk adalet sistemi ve çocuk haklarının güçlendirilmesi için çalışmalar yürütmektedir. Suça sürüklenen çocukların her daim mağdur olduğunu savunan bir bakış açısıyla tanınan Ateşçi büyük tepkiler almaktadır.

Ateşci, Hukuk Bürosu çatısı altında çocuk koruma davaları, aile hukuku ve sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak görev alan Ateşçi, çocuklara yönelik eğitim programları düzenlemektedir. Kendisi İstanbul’da yaşamaktadır.