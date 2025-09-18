Emekli Albay Orkun Özeller, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) özellikle özel kuvvetler (bordo bereliler) içerisinde görev yapmış deneyimli bir subaydır. 28 yıl süren askeri kariyerinde liderlik, stratejik planlama ve operasyonel tecrübesiyle ön plana çıkmıştır. Emekliliğin ardından yazarlık, analiz ve toplumsal yorumculuk kimliğiyle öne çıkmaya başladı.

Özeller'in askeri geçmişi, onu yalnızca bir güvenlik uzmanı değil; aynı zamanda Türkiye'nin jeopolitik sorunlarına hâkim, stratejik düşünebilen bir entelektüel olarak da konumlandırmaktadır. Disiplinli duruşu, millî konulardaki hassasiyetleri ve sert üslubu, bazı çevreler tarafından takdirle karşılanırken, bazı kesimlerin ise sert eleştirilerine maruz kalmaktadır.

Orkun Özeller Kaç Yaşında

Kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Orkun Özeller 1971 doğumludur. Bu bilgilere dayanarak, Özeller'in 2025 yılı itibarıyla 54 yaşında olduğu söylenebilir. Yaşına rağmen oldukça aktif bir kamuoyu figürü olmaya devam eden Özeller, emekliliğinin ardından toplumsal meselelerde etkin bir şekilde fikir sunmaktadır.

Askerlik döneminde görev aldığı özel birliklerin doğası gereği kişisel bilgileri uzun süre kamuya kapalı kalmış, bu nedenle yaşı ve özel hayatına dair bilgiler sınırlı olarak gün yüzüne çıkmıştır.

Orkun Özeller Nereli

Orkun Özeller'in doğum yeri hakkında net bir resmi kayıt bulunmamaktadır. Bazı kaynaklarda İstanbul doğumlu olduğu iddia edilse de bu bilgi teyit edilmiş değildir.

Ancak TSK bünyesinde uzun yıllar boyunca Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde ve yurtdışında görev yapmış olması, onu sadece belli bir bölgeye ait değil, tüm Türkiye'yi temsil eden bir isim hâline getirmiştir.

Orkun Özeller Hangi Partiden

Herhangi bir siyasi partinin resmi üyesi değildir. Kamuoyundaki açıklamalarında ve sosyal medya paylaşımlarında siyasî bağımsızlık ilkesini ön planda tuttuğunu sık sık vurgulamaktadır.

Bununla birlikte, özellikle millî duruşu ve devlet politikalarına dair yaptığı açıklamalar, çeşitli kesimlerce farklı siyasi partilere yakın görülmesine neden olmuştur. Özeller, milliyetçi-muhafazakâr değerleri savunmakla birlikte, mevcut siyasi yapıların tamamına eleştirel yaklaşımıyla da dikkat çekmektedir.

Son dönemde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik eleştirileri, Özeller'in hiçbir partiye bağlı hareket etmediğini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu nedenle, siyasi bir duruşu olsa da partizan bir kimlikten uzak bir figür olarak değerlendirilmektedir.

Neden Gözaltına Alındı?

2025 yılı itibarıyla en çok tartışılan konulardan biri, Orkun Özeller'in gözaltına alınma sürecidir. Medyada yer alan bilgilere göre, Özeller'in sosyal medya üzerinden yaptığı bazı paylaşımlar gerekçe gösterilerek "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "kamu düzenini tehdit" gibi iddialarla hakkında soruşturma başlatılmıştır.

Gözaltına alınmasının ardından kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu olay, ifade özgürlüğü ve düşünce beyanı sınırları üzerine yeniden tartışmaları beraberinde getirmiştir. Özeller, konuya ilişkin yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullanmıştır:

"Yasal çerçevede ve anayasal sınırlar içerisinde fikir beyan ettim. Ne tehdit ettim, ne de hedef gösterdim. Ancak düşüncelerim bazı çevreleri rahatsız etmiş olabilir. Her türlü yasal hakkımı kullanacağım."

Özeller'in avukatları da sürecin hukuki zeminde takip edildiğini ve müvekkillerinin ifade özgürlüğünün çiğnendiğini savunmuştur. Bu gelişme, Türkiye'de emekli askerlerin kamuoyundaki rolü ve sınırları üzerine yeni bir tartışma başlatmıştır.