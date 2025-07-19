Son dönemlerde sosyal medyada sade yaşamıyla merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberimizde…

Sade yaşamıyla dikkat çeken Tümay Karakaya doğaya dönüşü, içerik üreticiliği ve yaşam öyküsüyle dikkat çekmektedir.

Aslen İzmirli olan Karakaya, aile kökenleri Yunanistan İstanköy (Kos) Adasına kadar uzanıyor. Çocukluğundan babaannesinin anlattığı ege hikâyelerinde çok etkilene Tümay Karakaya, iç dünyasında doğa sevgisinin temelini atmış.

Yaşı tam olarak bilinmiyor 37-38 yaşında olduğu tahmin ediliyor.

Hayatında Dönüm Noktası

İstanbul’da tanıştığı eşiyle hayatını birleştiren Karakaya, birlikte sade bir yaşamı tercih ederek çocuklarıyla birlikte Gökçeada’ya yerleşti.

Aile yaşantılarını göz önünde çok tutmasalar da, doğayla iç içe huzurlu bir yaşam sürdükleri biliniyor.

Sosyal Medyada Gündem

Eğitim hayatı ekonomi alanında tamamlanan Karakaya, mezuniyetinin ardından bir bankanın yatırım bölümünde kurumsal kariyerine adım atmış.

Kısa bir süre içinde bu alanın kendisine uygun olmadığını fark ederek iş yaşamına kendi yönünü verme kararı alan Karakaya, eşiyle tanıştıktan sonra sekiz yıl boyunca İstanbul’da yaşanmış, ardından kuzey Ege’de yer alan Gökçeada’ya taşındığı ve yaşadığı hayatına dair paylaşımları gündem oldu.