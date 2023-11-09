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Son günlerde vatandaşlar tarafından sıkça merak edilen sorulardan biri, Orkid'in nerede üretildiği ve hangi ülkenin malı olduğudur. Orkid nerenin malı? Orkid İsrail malı mı? Gibi soruların cevapları, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bu konuda detaylı bir araştırma yapan haber ekibimiz, Orkid markasının hangi ülkeye ait olduğunu ve ürünlerinin menşeini sizler için derledi.

Orkid, 1970'li yıllardan günümüze kadar kadınlar, genç ve ergen kızlar için ince ve hijyenik pedler üreten en büyük markalardan biri olarak faaliyet göstermektedir.

Orkid markasının sahibi, dünya çapında tanınmış bir şirket olan Procter & Gamble'dır. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Fransa'da tanıtılan Orkid ürünleri, daha sonra dünya genelinde farklı ülkelerde satılmaya başlanmıştır.