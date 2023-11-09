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Son günlerde vatandaşlar tarafından sıkça merak edilen sorulardan biri, Arçelik’in nerede üretildiği ve hangi ülkenin malı olduğudur. Arçelik nerenin malı? Arçelik İsrail malı mı? Gibi soruların cevapları, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bu konuda detaylı bir araştırma yapan haber ekibimiz, Arçelik markasının hangi ülkeye ait olduğunu ve ürünlerinin menşeini sizler için derledi.

Arçelik, Türkiye merkezli bir beyaz eşya ve elektronik cihaz üreticisi ve markasıdır. Arçelik, Türk malı bir markadır ve Türkiye'de üretilmektedir. İsrail kökenli bir şirket veya marka ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Arçelik, Türkiye'nin önde gelen ve köklü bir şirketi olarak faaliyet göstermektedir.