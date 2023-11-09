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Son günlerde vatandaşlar tarafından sıkça merak edilen sorulardan biri, Köfteci Yusuf'un boykot edilip edilmediği ve Köfteci Yusuf'un sahibinin kim olduğudur. İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliam sonrasında birçok ünlü marka boykot çağrılarına maruz kalmış ve hala bu çağrılara devam etmektedir.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde şubeleri bulunan Köfteci Yusuf'un, boykot ürünlerin satmaya devam etmesi ise büyük tepkilere neden olmuştur. Bu durum, sosyal medyada da geniş yankı uyandırmış ve Köfteci Yusuf ismi sık sık gündeme gelmiştir.

Ancak, şu an için Köfteci Yusuf yetkililerinden herhangi bir açıklama gelmemiştir. Bu nedenle, Köfteci Yusuf'un boykot edilip edilmediği ve sahibinin kim olduğu konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır.