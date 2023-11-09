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Son günlerde vatandaşlar tarafından sıkça merak edilen sorulardan biri, Skoda'nın nerede üretildiği ve hangi ülkenin malı olduğudur. Skoda nerenin malı? Skoda İsrail malı mı? Gibi soruların cevapları, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bu konuda detaylı bir araştırma yapan haber ekibimiz, Skoda markasının hangi ülkeye ait olduğunu ve ürünlerinin menşeini sizler için derledi.

18 Aralık 1895 tarihinde kurulmuş bir otomobil markasıdır. Skoda, Çek Cumhuriyeti'ne ait olan bir otomobil markasıdır. Ancak, önemli bir noktayı belirtmek gerekir: Skoda, 1991 yılında Alman otomobil devi Volkswagen tarafından satın alınmıştır. Bu satın alma sonucunda Skoda, Volkswagen Grubu'nun bir parçası haline gelmiştir. Günümüzde Skoda otomobilleri, Almanya'da üretilmektedir.