Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Eyüpspor, deneyimli teknik adam Orhan Ak ile anlaşma sağladı. Orhan Ak, Kocaelispor'dan Galatasaray'a uzanan parlak bir futbolculuk kariyerinin ardından antrenörlükte de adından söz ettiren bir isim olarak öne çıkıyor.

Orhan Ak Kimdir?

Et Balık Spor altyapısında futbola başlayan Orhan Ak 15 yaşında Kocaelispor altyapısına transfer oldu. Devamında Ankaraspor, Antalyaspor, Bucaspor, Boluspor, Elazığspor'da oynadı. 4 Nisan 2023'te Trabzonspor teknik direktörlük görevinden istifa etti.

Selçuk Şahin ile yolların ayrılmasının ardından İkas Eyüpspor, Teknik Direktör Orhan Ak ile prensipte 3 yıllık anlaşmaya vardı .Resmi imza töreninin 13.10.2025'te saat 16.00'da Kemerburgaz Eyüpspor Tesisleri’nde gerçekleştirileceği duyuruldu.

Orhan Ak Kaç Yaşında?

29 Eylül 1979 Adapazarı doğumlu Orhan Ak 46 yaşındadır.

Orhan Ak Hangi Takımlarda Yer Aldı?

Orhan Ak'ın teknik direktörlük kariyeri, futbolculuk geçmişi kadar dolu dolu olmasa da hızla yükselen bir grafiğe sahiptir. İlk olarak yardımcı antrenörlük görevleriyle teknik kadro deneyimi kazanan Orhan Ak, zamanla takımların başında da yer almaya başlamıştır.

Teknik adamlık kariyerine İstanbul Başakşehir'de yardımcı antrenör olarak başlayan Orhan Ak, burada taktiksel anlayışını geliştirmiştir. Ardından Beşiktaş'ta kısa süreli yardımcı antrenörlük yaptı. Bu görevler onun saha kenarındaki ilk adımlarıydı.

Daha sonra Trabzonspor'a geçerek burada uzun yıllar yardımcı antrenör olarak çalıştı. Trabzonspor'daki en dikkat çekici dönem ise 2023 yılında geçici teknik direktörlük görevini üstlendiği zaman oldu. Takımın başında sahaya çıkarak teknik adamlık meziyetlerini sahaya yansıttı. Bu süreçte takımın oyun düzeni ve disipliniyle ilgili olumlu yorumlar aldı.

2025 yılı itibarıyla Orhan Ak, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayarak resmen teknik direktörlük koltuğuna oturdu. Eyüpspor'un Süper Lig'deki ilk teknik adamı olarak göreve başlaması, kariyeri açısından yeni bir dönemin habercisi oldu.