Yozgat’ın önemli isimlerinden avukat Ömer Açıkel, stratejik öneme sahip sanayi ve askeri tesislerin deprem riski taşıyan bölgelerden, deprem açısından güvenli illere taşınması gerektiğini vurguladı.

“YOZGAT’A TAŞINMASININ VAKTİ GELMEDİ Mİ?”

Açıkel yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bekası açısından olası bir Marmara depreminin büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekerek, "Yine deprem tehdidi ile karşı karşıyayız. Olası bir Marmara depremi Türkiye’miz açısından bir beka meselesidir. Stratejik sanayi ve askeri tesislerin güvenli illere taşınması artık elzemdir. Yozgat, deprem riski bakımından en güvenli şehirlerden biri. Ben buradan bir kez daha çağrımı yineliyorum: Deprem açısından riskli bölgelerde bulunan sanayi ve askeri tesislerin, en güvenli illerimizden biri olan Yozgat’a taşınmasının vakti gelmedi mi?" ifadelerini kullandı.

Açıkel’in bu çağrısı, uzmanların bilimsel verileriyle de destekleniyor.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da, 28 Eylül 2023 tarihinde yaptığı açıklamada, “Yozgat, konum olarak deprem bakımından Türkiye'nin en güvenli illerinden biridir” demişti.

Deprem riski düşük olan bölgelerin önemi, özellikle ülke ekonomisinin ve savunmasının sürdürülebilirliği açısından her geçen gün daha çok gündeme gelirken, Yozgat gibi illerin stratejik yatırımlar için ön plana çıkması gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.