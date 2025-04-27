İstanbul doğumlu filozof ve insan hakları savunucusu Ioanna Kuçuradi, akademik kariyerinde önemli adımlar atarak Türkiye'nin felsefe dünyasında ve uluslararası alanda saygın bir konuma yükseldi. Peki, Kuçuradi kimdir, nerelidir ve hangi dillerde yetkinlik sahibidir? İşte detaylar…

Türkiye’nin önemli filozoflarından Ioanna Kuçuradi, felsefe dünyasına ve insan hakları alanına kattığı değerlerle tanınmaktadır. 4 Ekim 1936 tarihinde İstanbul’da doğan Kuçuradi, Rum kökenli bir Türk vatandaşıdır. Eğitim hayatına Zapyon Rum Lisesi’nde başlayan Kuçuradi, İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun olmuştur. 1965 yılında “Schopenhauer ve Nietzsche’de İnsan Problemi” başlıklı doktora teziyle akademik kariyerine ivme kazandırmıştır.

Ioanna Kuçuradi, 1965-1968 yılları arasında Atatürk Üniversitesi’nde görev almış, 1969’da ise Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nü kurarak uzun yıllar bölüm başkanlığı yapmıştır. 1997 yılında Maltepe Üniversitesi'nde İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni kuran Kuçuradi, aynı zamanda Koç Üniversitesi mütevelli heyetinde de yer almıştır. Felsefe alanındaki uluslararası katkılarından dolayı, 1983 yılında Uluslararası Felsefe Kuruluşları Federasyonu’nun (FISP) yönetim kuruluna seçilmiş, 1998-2003 yılları arasında federasyonun başkanlığını üstlenmiştir.

Kuçuradi, insan hakları konusunda da büyük bir duyarlılığa sahip olup, 1997-2005 yılları arasında BM İnsan Hakları Eğitimi Türkiye Milli Komitesi Başkanlığı görevini yürütmüştür. Ayrıca 1980 yılından itibaren Türkiye Felsefe Kurumu’nun başkanlığını üstlenmektedir. 2010 yılından itibaren ise Afro-Asya Felsefe Derneği’nin başkanlık görevini sürdürmektedir.

Ioanna Kuçuradi, İstanbul doğumlu olup köken olarak Rum asıllıdır. Ailesinin geçmişi, İstanbul'dan Çorlu'ya göç eden bir ailenin üyelerine dayanmaktadır. 88 yaşındaki filozof, Türkçe'nin yanı sıra birden fazla dilde yetkinlik göstermektedir.

Ioanna Kuçuradi, Türkiye'nin felsefi ve akademik gelişimine yaptığı katkılarla takdir edilmekte ve dünya çapında saygın bir filozof olarak tanınmaktadır.