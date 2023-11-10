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İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Okuyorum Anlatıyorum’ projesi kapsamında ‘Kadışehri Okuduğunu Anlatıyor’ denilerek başlanan etkinlik kapsamında Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Şehit Yasin Yoldaş İlkokulu öğrencileri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Kahvaltıda öğrenciler ile sohbet eden Aksoy, öğrencilerin okumuş oldukları kitapları değerlendirmesini yaptı.

Aksoy, ‘’ Öğrencilerimizin okuma, anlama, anladıklarını ifade edebilme ve sosyal bir birey olmalarına katkı sağlamak amacıyla başlatmış olduğumuz projemizin kıymetli öğrencilerimize faydalı olmasını diliyorum. Okuyorum Anlatıyorum Projesi kapsamında Şehit Yasin Yoldaş İlkokulu öğrencileriyle kahvaltılı kitap değerlendirmesi yaptık. Etkinlikte; öğrencilerimizin mektuplarını ve güzel çiçeklerini aldık. Kadışehri Okuyor Projesi kapsamında okudukları kitapları değerlendirdik. Öğrencilerimizin hayalleri ve gelecekleri hakkında konuştuk. Öğrencilerimizin zihinsel ve duyuşsal becerilerinin gelişmesi için bu projeye destek olan müdürlerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz” dedi.