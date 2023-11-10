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Değerli metaller arasında adını sıkça duyduğumuz altın, gümüş ve pırlanta gibi maddelerden biraz farklı bir kıymete sahip bir madde daha var: rodyum. Altından 20 kat daha değerli olan bu özel madde, dünya genelinde nadir bulunması ve çeşitli özellikleriyle dikkat çekiyor. Özellikle dayanıklılığı ve oksidasyona karşı direnci ile bilinen rodyum, altın kadar ünlü olmasa da dünyanın en kıymetli metalleri arasında yer alıyor. Tanıtımı yapılan bu değerli madde, 1 gramına sahip olmanın bile büyük bir şans olduğu bir özel nitelik taşıyor. Peki, rodyum nedir ve neden bu kadar özel bir konuma sahip? İşte rodyumun sıra dışı dünyasına dair detaylar...

Değerli madenlerin zirvesinde yer alan altın, pırlanta ve gümüş gibi metallerin yanında, bu özel madde olan rodyum da kendine özgü bir konumda bulunuyor. Altının değerini bile geride bırakan rodyum, dünyanın en kıymetli metalleri arasında önemli bir yere sahip.

Rodyum, özellikle oksijenle kolayca reaksiyona girmemesi ve dayanıklılığıyla dikkat çekiyor. Bu özellikleri, onu asil bir metal haline getiriyor. Ayrıca, korozyona ve oksidasyona karşı son derece dirençli olmasıyla bilinir.

RODYUM NEREDE BULUNUR?

Dünya genelinde nadir bulunan rodyum, milyonda 0,000037 oranında bulunurken, bu oran altında milyonda yaklaşık 0,0013'tür. Rodyumun büyük bir kısmı Güney Afrika ve Rusya gibi ülkelerde üretilir. Genellikle bakır ve nikel cevherlerinin rafine edilmesi sırasında ortaya çıkan bir yan ürün olarak karşımıza çıkar.

Yılda yaklaşık olarak 16 ton rodyum üretilirken, tahmini rezervlerin 3.000 ton civarında olduğu düşünülmektedir. Bu nadir madde, genellikle platin birikintileriyle ilişkilidir ve çıkartılması için platin ve paladyumun rafine edilmesi gerekir.

RODYUM NE ZAMAN BULUNDU?

Rodyumun keşfi, 1803 yılında İngiliz kimyager William Hyde Wollaston tarafından yapıldı. Wollaston, rodyumu Güney Amerika'daki bir platin cevherinden izole etti. Bu keşif, daha önce paladyumu keşfetmiş olan Wollaston'un platin grubu metallerinden biri olan rodyumu keşfetmesinden kısa bir süre sonra gerçekleşti.

Rodyum, genellikle platin birikintileriyle birlikte bulunur ve elde etmek için platin ve paladyumu çıkarmak amacıyla bu birikintilerin rafine edilmesi gerekir. Bu işlem sırasında rodyum, gümüş-beyaz renkte parlaklığı ile dikkat çeker.