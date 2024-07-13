Oğuz Aydın, 27 Ekim 2000 tarihinde Lahey'de dünyaya geldi. Genç oyuncu, futbol kariyerine 2016 yılında İzmir'in Bucaspor ekibinin altyapısında başladı. 2018 yılında A takıma yükselen Aydın, ilk profesyonel maçını 27 Ocak 2018'de Eyüpspor'a karşı oynadı.

Oğuz Aydın, 27 Ekim 2000 doğumlu olup 2024 yılı itibarıyla 23 yaşındadır.

1 Temmuz 2021'de, 238.000 € karşılığında Alanyaspor'a transfer olan Oğuz Aydın, burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. İlk sezonunda tüm kulvarlarda 26 maça çıkarak 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Özellikle Fatih Tekke yönetiminde 2023-2024 sezonunu 13 gol ve 8 asistle tamamlayarak büyük bir çıkış yakaladı ve A Milli Takım geniş kadrosuna davet edildi.

Oğuz Aydın’ın yükselen performansı, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Ajax gibi büyük kulüplerin transfer radarına girmesini sağladı.