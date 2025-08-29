Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 Eylül ayına yönelik öğretmenlerin mesleki çalışma (seminer) programını açıkladı.



Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin mesleki çalışmaları, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmelikleri doğrultusunda yapılıyor.

Öğretmen Seminerleri Ne Zaman?

14 Ağustos 2025 tarihli yazıya göre, tüm öğretmenler 1–5 Eylül 2025 tarihleri arasında kendi illerinde mesleki çalışmalarını yürütecek.

Bakanlık Tarafınca Düzenleme

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, program kapsamında şu düzenlemelere yer verildi:



Alanında değişiklik olan ve eğitim almayan öğretmenler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde eğitime alınacak.



Alanında değişiklik olan ve eğitim almış öğretmenler, alanında program değişikliği olmayan öğretmenler ile daha önce eğitime katılanlar, eğitim dışındaki günlerde okul müdürlükleri tarafından hazırlanacak program doğrultusunda mesleki çalışmalarını sürdürecek.

2024–2025 eğitim yılı başında program değişikliği nedeniyle eğitim almayan sınıf öğretmenleri, öncelikli olarak ilgili eğitimleri alacak.

Daha önce eğitim alanlar ise beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar ve İngilizce gibi yeni hazırlanan dersler için düzenlenecek eğitimlere katılacak.